Прямой эфир

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок

11 февраля 2020 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-1

Строительный мусор, который везли на полигон недалеко от Сосен, высыпался на дорогу. Водитель самосвала не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств проводится детальная проверка.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-4

Также похожий случай произошел на МКАД. При подъеме с Логойского тракта на кольцевую грузовик потерял 20-тонный токарный станок. По словам водителя, груз везли для ремонта на Минский тракторный завод.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-7

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-9

Сергей Альшевский, водитель:
Наклон большой, и, получается, цепи не выдержали, порвались. И станок съехал с платформы.

В результате падения станка повредилось дорожное покрытие.

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-12

В ГАИ еще раз напоминают: особенно в сложные погодные условия необходимо выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок-15

# Авария в Минске # происшествия # Сергей Альшевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове горел строительный рынок
11 февраля 2020 20:32

В Борисове горел строительный рынок

В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников
11 февраля 2020 14:50

В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников

Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске
11 февраля 2020 11:00

Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске