Житель Гродно напал на сожительницу с топором. Мужчину ищут

В ходе осмотра места следователи обнаружили следы и объекты, свидетельствующие, что в отношении женщины было совершено преступление. Предполагаемым орудием стал топор, его изъяли.

По информации Следственного комитета, сообщение об обнаружении женщины с травмами криминального характера было получено 6 августа вечером. 39-летнюю пострадавшую доставили в медучреждение.

Новости Беларуси. В Гродненском районе устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

Подозреваемый – 43-летний сожитель пострадавшей Зиновчик Сергей Николаевич из Гродно. Устанавливается его местонахождение. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство, разбой, грабеж.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

А в нескольких метрах от дома была обнаружена свежевырытая яма в форме могилы.

По информации УВД Гродненского облисполкома, на вид мужчине 40-45 лет, он плотного телосложения, имеет светлые с проседью волосы и лобные залысины.

Потерпевшая женщина также привлекались к уголовной ответственности. Оба лица злоупотребляли алкогольными напитками.

Был одет в серый джемпер с темно-синим рукавами и надписью «FILAA», темные джинсы с потертостями, черные кроссовки. На правой руке тату с изображением паутины.

Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефонам 8 (0152) 79-77-54, 79-70-48 или 102.