Житель Гомельской области получил 30% ожогов тела, прыгая через «купальский» костер

Новости Беларуси. Купальская ночь не обошлась без последствий. Веселье чуть не закончилось трагедией для жителя Гомельской области. Мужчина накануне неудачно прыгнул через костер и получил ожоги 30% тела. Сейчас он находится в больнице. Похожий случай произошел в Витебском регионе.

Для 35-летнего жителя Жлобина поиски папараць-кветкі закончились в хирургическом отделении местной больницы.

И виной тому вовсе не волшебные чары. Ожоги 2-3 степени мужчина получил во время неудачной попытки перепрыгнуть через «купальский» костер.

Юрий Бородавко, исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Жлобинской центральной районной больницы:

Состояние оценивается как средней степени тяжести, нет признаков ожоговой болезни, нет глубоких ожогов, достоверных. Лечение будет продолжено в нашей больнице с последующей консультацией у комбустиолога.

Минувшей ночью такой же случай произошел и в Витебской области. Там, к счастью, все обошлось куда лучше.

Только в Минске каждый год праздник Купалы проводят в десятках мест. Не говоря уже о столичном регионе и периферии. В идеале около них дежурят кареты скорой помощи.

И, естественно, сотрудники МЧС. Но там констатируют: ночь на 7 июля обычно проходит без чрезвычайных ситуаций.

Валерий Войтехович, начальник центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС:

Все места, где проводятся массовые мероприятия, предварительно нашими работниками профилактируются: проверяют средства пожаротушения. Должны быть вода или песок. В том числе при проведении праздничных мероприятий на Купальскую ночь наши работники несут службу и, естественно, особое внимание в эту ночь уделяется тому, как люди отдыхают.

Главная мера профилактики неприятных исходов, говорят в МЧС, – просто-напросто через костер не прыгать. С этим не согласен Иван Иванович. Фольклорист объясняет: смысл такой процедуры сакральный. Огонь с давних времен очищает. Морально. Может и предсказывать судьбу.

Иван Крук, кандидат филологических наук:

Скокі цераз вогнішча азначалі рознае. Чалавек скакаў праз вогнішча і кідаў у гэты час адзенне хворага чалавека. Адказваў за вядзенне ўсяго гэтага рытуала адзін з старэйшын, які і распальваў гэтае вогнішча, і потым кантраляваў паводзіны ўсіх прысутных.

Кстати, по словам врачей, случайно получают ожоги в подобной ситуации нечасто. Напротив, отнюдь не иногда стимулятором к необдуманным поступкам является спиртное. В том числе и из-за него традиция чаще всего превращается в трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.