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В Польше разбился самолет. Погибли 11 человек

06 июля 2014 15:34
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Новости Польши. В Польше разбился самолет с парашютистами. Из 12 человек, находившихся на борту, погибли 11, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа произошла на юге страны накануне вечером. Самолёт, принадлежавший частной школе по обучению парашютному спорту, рухнул спустя несколько минут после взлета вдали от жилых построек и загорелся.

По одной из версий, трагедия произошла из-за перегруженности самолета, что при высокой температуре воздуха могло вызвать неполадки в двигателе.

# происшествия # Авиакатастрофа

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