Из-за жаркой погоды в Беларуси усугубляется пожароопасная ситуация: зафиксировано уже несколько десятков пожаров

Новости Беларуси. 30-градусная жара принесла в Беларусь несколько десятков лесных пожаров. По итогам минувших выходных, можно сказать, что особенно ситуация обострилась в Брестской и Гомельской областях. Согласно статистике, в 9 из 10 случаев виновником возгорания становится человек. Синоптики обещают на неделе только повышение температуры.

Для лесничего Валентина Токтя сейчас во всех смыслах самые жаркие дни. Температура воздуха уже несколько дней выше 25 градусов, а значит нужно усиливать патрулирование лесных массивов.

Работники лесхозов колесят по угодьям с утра до вечера. Главная задача – не допустить лесных пожаров. Особый контроль – за отдыхающими.

Валентин Токть, лесничий Новогрудского лесничества Скидельского лесхоза:

99% всех случаев возгорания – это небрежное отношение человека к природе, небрежное отношение с огнем. Как правило, это не затушенные спички, бычки. Самый распространенный случай – это не затушенные костры.

Кроме традиционных обходов на страже леса и современные технологии. На специальных 30-метровых вышках устанавливаются видеокамеры высокого разрешения. «Всевидящее око» может рассмотреть даже небольшое возгорание на расстоянии больше 20 километров. Оператору остается только направить дежурную команду к опасному месту.

Юрий Михневич, помощник лесничего Новогрудского лесничества Скидельского лесхоза:

Она вертится как по часовой, так и против часовой стрелки на 360 градусов. Мы видим азимутальный круг, она сразу выдает градус. По карте можно определить, в какую сторону нам выдвигаться. Она вращается вверх, вниз, приближает и удаляет.

Как правило, работники лесхозов ликвидируют возгорания своими силами. Для этого в лесничествах есть специальные пожарные станции.

Анатолий Панасевич, инженер по охране и защите леса Скидельского лесничества:

Есть лопаты у нее, топоры, торфяные стволы, пожарные рукава, мотопомпы, пожарные огнетушители. Все необходимое для оперативного тушения лесных пожаров.

В каждом лесничестве в пожароопасный период на дежурстве находится специальная техника. К примеру, трактор в случае возникновения пожара в считанные минуты может выехать к месту ЧП, чтобы опахать опасный участок и не допустить распространения огня по земле.

Правда, несмотря на все предпринимаемые меры, жаркая погода преподносит неприятные сюрпризы. Особенно напряженная ситуация сейчас в Брестской и Гомельской областях.

Только в первый день июля жлобинским спасателям пришлось тушить целый гектар леса. Ситуацию существенно осложнил сильный ветер.

В Гродненской области за минувшие выходные произошло сразу несколько дачных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

За праздничные выходные дни в нашей области произошло 4 так называемых дачных пожара. Из-за собственной беспечности погиб 38-летний мужчина. Поэтому особое внимание просим обратить на исправность печей в банях и парилках, а также не допускать перегрузки электросетей.

Чтобы избежать неприятных последствий отдыха на природе, спасатели и лесничие призывают всех соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Ведь кроме экологических последствий, виновных в лесных пожарах ждут внушительные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. А восстановить сгоревший лес получается лишь спустя десятилетия.