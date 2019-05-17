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Житель Бобруйска вербовал девушек для занятия проституцией в Китае

17 мая 2019 16:21
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Задержан 21-летний сутенёр, сообщили в программе «Экстренный вызов»

Житель Бобруйска вербовал девушек для занятия проституцией в Китае-1

Максим Яртым, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома:
Ликвидирован канал вывоза граждан Республики Беларусь за рубеж с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Данное лицо заранее разъясняло условия пребывания, порядок и вид, размер оплаты за оказание интимных услуг.

На одной сделке, как сообщается, бизнесмен зарабатывал до 3 тысяч долларов. Теперь он рискует получить до 10 лет тюрьмы.

# Проституция # происшествия # Максим Яртым

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