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В Добрушском районе 42-летний мотоциклист врезался в ограждение моста

17 мая 2019 12:41
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Новости Беларуси. 16 мая около половины шестого вечера в Добрушском районе нетрезвый мотоциклист врезался в ограждение моста.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 42-летний бесправник без мотошлема двигался на мотоцикле Samurai по дороге агрогородок Уть – деревня Высокий Хутор.  

В Добрушском районе 42-летний мотоциклист врезался в ограждение моста-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

На закруглении дороги водитель врезался в отбойное ограждение моста через реку Уть. Мотоциклист с травмами был госпитализирован в реанимацию.  

Весной 2019 года в Глубоком 27-летний мотоциклист врезался в дерево. 

Водитель был доставлен в реанимацию – подробности здесь.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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