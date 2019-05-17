В Добрушском районе 42-летний мотоциклист врезался в ограждение моста

Новости Беларуси. 16 мая около половины шестого вечера в Добрушском районе нетрезвый мотоциклист врезался в ограждение моста.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 42-летний бесправник без мотошлема двигался на мотоцикле Samurai по дороге агрогородок Уть – деревня Высокий Хутор.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На закруглении дороги водитель врезался в отбойное ограждение моста через реку Уть. Мотоциклист с травмами был госпитализирован в реанимацию.
Весной 2019 года в Глубоком 27-летний мотоциклист врезался в дерево.
Водитель был доставлен в реанимацию – подробности здесь.