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Житель Берёзовского района более 20 лет насиловал девочек. 41-летний мужчина предстанет перед судом

27 января 2018 15:21
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Новости Беларуси. 41-летний житель Берёзовского района предстанет перед судом за изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.

Как сообщает УСК по Брестской области, расследование началось после задержания подозреваемого за совершение правонарушения с июня 2016 по июль 2017 года в отношении девочки 2003 года рождения. 

Через некоторое время были выявлены ещё пять потерпевших, которые пострадали в период с 1994 года по июль 2017 года. Все девушки являются односельчанками подозреваемого.

Преступная деятельность продолжалась так долго из-за невнимательности родителей пострадавших. Взрослые не замечали подавленности и замкнутости детей. Ни один родитель не подал заявление в милицию. Одна из девочек рассказала о произошедшем своей матери, но женщина не отреагировала.

Супруга обвиняемого оказалась одной из пострадавших. Он вступал с ней в половой контакт в 1994 году, когда она ещё не была совершеннолетней.

Согласно заключению экспертов ГКСЭ мужчина не имеет психологических отклонений и мог полностью осознавать свои действия. На учете у нарколога и психиатра он не состоит. Свою вину мужчина признал частично, но показания давать не стал.

При расследовании уголовного дела подозреваемого заключили под стражу. Обвиняемого будут судить по ч. 2, 3 ст.166, ч. 2, 3 ст.167 и ст.168.

Зимой прошлого года в Витебске состоялся суд над педофилами.

Подсудимых приговорили к 16 годам лишения свободы – подробности здесь.

# происшествия # Педофилия

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