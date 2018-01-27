Прямой эфир

В Могилёве Skoda протаранила двери ТЦ

27 января 2018 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 27 января в Могилёве легковушка проломила дверь торгового центра.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома, за рулём автомобиля находилась 28-летняя женщина.

Девушка наехала на ограждающую полусферу и начала съезжать. Во время выполнения этого действия, автомобилистка надавила на педаль газа слишком сильно. Машина резко съехала с полусферы и столкнулась с дверью магазина. Также автомобиль снёс знак пешеходного перехода.

Правоохранители оформили ДТП. Молодой женщине пришлось заплатить штраф. Также жительнице Могилёва предстоит самостоятельно улаживать вопрос с владельцем магазина относительно причиненного ущерба.

На прошлой неделе в Минске 40-летняя водитель врезалась в ограждение.

Женщина так и не смогла объяснить, почему это произошло – подробности здесь.

# происшествия # Авария в Могилеве

Другие новости рубрики

Все новости
От 50 до 200 рублей в день: супруги из Жодино принуждали 25-летнюю девушку попрошайничать
27 января 2018 12:08

От 50 до 200 рублей в день: супруги из Жодино принуждали 25-летнюю девушку попрошайничать

В Минске парень забыл свой рюкзак, убегая от контролёра
27 января 2018 08:16

В Минске парень забыл свой рюкзак, убегая от контролёра

Перелазил ограду кладбища более 15 раз. В Минске задержали охотника за цветными металлами
26 января 2018 23:08

Перелазил ограду кладбища более 15 раз. В Минске задержали охотника за цветными металлами