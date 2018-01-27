В Могилёве Skoda протаранила двери ТЦ

Новости Беларуси. Ночью 27 января в Могилёве легковушка проломила дверь торгового центра.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома, за рулём автомобиля находилась 28-летняя женщина.
Девушка наехала на ограждающую полусферу и начала съезжать. Во время выполнения этого действия, автомобилистка надавила на педаль газа слишком сильно. Машина резко съехала с полусферы и столкнулась с дверью магазина. Также автомобиль снёс знак пешеходного перехода.
Правоохранители оформили ДТП. Молодой женщине пришлось заплатить штраф. Также жительнице Могилёва предстоит самостоятельно улаживать вопрос с владельцем магазина относительно причиненного ущерба.
На прошлой неделе в Минске 40-летняя водитель врезалась в ограждение.
Женщина так и не смогла объяснить, почему это произошло – подробности здесь.