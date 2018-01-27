От 50 до 200 рублей в день: супруги из Жодино принуждали 25-летнюю девушку попрошайничать

Новости Беларуси. В Жодино 25-летнюю девушку заставляли попрошайничать. За несколько часов она могла получить до 200 рублей.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, девушка поссорилась с семьёй и ушла из дома. Чтобы не оказаться на улице, жительница Борисова предложила свою помощь чужой семье. Молодая женщина готовила, убирала и ухаживала за детьми. Позже, используя психологическое давление и физическое насилие, её принудили попрошайничать.

Семейная пара напечатала листы с просьбами о помощи якобы больным родственникам. Девушку ставили в определённые места городского рынка или возле магазина. В то же время супруги наблюдали за действиями молодой женщины. Когда набиралась определённая сумма, её забирали. После пары часов попрошайничества у девушки на руках было от 50 до 200 рублей.

В результате деятельности правоохранительных органов данные факты были зафиксированы. Семейная пара и молодая женщина задержаны. Листовки у подозреваемых были изъяты. Проверка показала, что информация была ложной.

Если кто-либо из прохожих жертвовал более двух базовых величин, их просят обратиться в Жодинский ГОВД, чтобы привлечь задержанных к ответственности за мошенничество.

Впервые в истории Беларуси правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело за использование рабского труда. С 2015 года супруги использовали девушку в качестве рабыни.

«Мне сказали, что я буду стоять у метро и собирать детям деньги на лечение».