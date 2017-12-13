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Суд на педофилами из Витебска: мужчины приговорены к 16 годам лишения свободы

13 декабря 2017 07:51
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Новости Беларуси. В Витебске вынесли приговор двум мужчинам за изнасилование заведомо малолетних. От действий подсудимых пострадали трое несовершеннолетних.

53-летний и 51-летний жители Витебска были приговорены к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:
7 декабря 2017 года судом Октябрьского района г.Витебска постановлен приговор по обвинению двух мужчин, 1964 и 1966 года рождения по обвинению в изнасиловании заведомо малолетних. 

Судом постановлено взыскать с обоих материальную компенсацию морального вреда в сумме 3 200 рублей в пользу троих потерпевших.

Оба мужчины ранее не были судимы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

# происшествия # Педофилия # Наталья Платоненко

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