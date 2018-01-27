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В Минске парень забыл свой рюкзак, убегая от контролёра

27 января 2018 08:16
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Новости Беларуси. В Минске парень убегал от контролёра и забыл в транспорте свой рюкзак.

По данным ГУВД Мингорисполкома, случай произошёл 21 января около 14:00.

Выполняя свои должностные обязанности, контролёр попросил пассажира показать оплату за проезд. Юноша передал дважды пробитый талончик. Обратив на это внимание, проверяющий предложил парню сойти на остановке «Дом быта», чтобы оформить необходимые документы. Нарушитель сбежал, но оставил свой рюкзак.

Сбежавшего пассажира просят явиться в УВД администрации Ленинского района города Минска. Забытые вещи находятся на хранении у работника управления. Можно позвонить по телефонам: 8 (017) 367-62-02; 8 (029) 312-23-66; 8 (025) 956-55-19.

Зимой 2015 года в Минске безбилетница убежала от контролёров.

Девушка выбралась через окно – здесь подробнее.

# происшествия # Транспорт Минска

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