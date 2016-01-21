Жестокое убийство в Молодечно: трое парней из-за сигареты до смерти избили 50-летнего мужчину

Новости Беларуси. Трое обвиняемых в жестоком убийстве, совершенном в июле прошлого года, предстанут перед судом.

В результате расследования стало известно, что

по дороге на работу 50-летний мужчина встретил группу незнакомых молодых людей.

В ответ на просьбу дать сигарету парни стали избивать его руками и ногами, было нанесено не менее 40 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое неработающих жителей Молодечно, двое из которых 1992 годов рождения, третий – 1991 года рождения. Несмотря на отрицание своей вины в совершении противоправных действий, при производстве следственных действий, среди которых допросы, проверки показаний на месте, более четырех десятков экспертиз, следователи не только восстановили картину произошедшего, но дополнительно изобличили одного из фигурантов в совершении еще нескольких преступлений, совершенных им после убийства.

По результатам расследования двум подозреваемым предъявлено обвинение

по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений). Действия ранее судимого молодого человека квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений), по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) и ч.2 ст.214 (угон, совершенный повторно) Уголовного кодекса. Обвиняемые заключены под стражу.

