В ДТП под Вилейкой погиб белорусский предприниматель: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Вилейском районе. Недалеко от агрогородка Илья столкнулись два автомобиля, один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, причиной аварии мог стать лось. Животное выбежало на дорогу, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. Ее водитель был не пристегнут и скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.