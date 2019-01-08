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В ДТП под Вилейкой погиб белорусский предприниматель: возбуждено уголовное дело

08 января 2019 10:47
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Вилейском районе. Недалеко от агрогородка Илья столкнулись два автомобиля, один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП под Вилейкой погиб белорусский предприниматель: возбуждено уголовное дело-1

Предположительно, причиной аварии мог стать лось. Животное выбежало на дорогу, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. Ее водитель был не пристегнут и скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В ДТП под Вилейкой погиб белорусский предприниматель: возбуждено уголовное дело-4

По некоторым данным в ДТП погиб белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий. Подробнее здесь.

В ДТП под Вилейкой погиб белорусский предприниматель: возбуждено уголовное дело-7

# Авария # происшествия # Евгений Новоселецкий # Фотофакт

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