В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру
Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд.
По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на неохраняемом железнодорожном переезде (848 км, перегон Турец – Бояры).
Тягач MAN следовал из Литвы в Узбекистан. В какой-то момент фура, которая перевозила жидкий полиуретан для мебельного производства, выехала на пути.
В аварии никто не пострадал, но произошёл разлив полиуретана на площади около 300 кв. метров. Были проведены работы по очистке дорожного полотна. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Из-за происшествия ненадолго задерживались поезда Гудогай – Минск и Санкт-Петербург – Калининград.
В прошлом году в Бобруйском районе на пути выехали «жигули».
Поезд врезался в машину и протащил её на сто метров – подробности здесь.