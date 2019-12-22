В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру

Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд.

Тягач MAN следовал из Литвы в Узбекистан. В какой-то момент фура, которая перевозила жидкий полиуретан для мебельного производства, выехала на пути.

В аварии никто не пострадал, но произошёл разлив полиуретана на площади около 300 кв. метров. Были проведены работы по очистке дорожного полотна. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.