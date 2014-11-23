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Землетрясение в Японии и Китае 23 ноября: 4 человека погибли, около 100 ранены

23 ноября 2014 13:22
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Новости Японии. В японской префектуре Нагано произошло мощное землетрясение. Магнитуда самого сильного толчка – семь баллов. По последним данным, ранены 39 человек. Семеро в тяжелом состоянии.

Самые масштабные последствия зафиксированы в так называемых Японских Альпах – известном горнолыжном курорте.

Полностью разрушены несколько десятков домов. Столько же – частично.

Информации о внештатных ситуациях на атомных объектах пока не поступало.

В регионе продолжаются толчки, и, по прогнозам сейсмологов, они продлятся еще неделю. Это может вызвать оползни и сход горных лавин.

Немногим ранее мощное землетрясение произошло и в Китае. Погибли четыре человека, ранения получили более полусотни. Большинство из них – учащиеся начальных классов.

Повреждены около 25 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение в Японии

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