Землетрясение в Японии и Китае 23 ноября: 4 человека погибли, около 100 ранены

Новости Японии. В японской префектуре Нагано произошло мощное землетрясение. Магнитуда самого сильного толчка – семь баллов. По последним данным, ранены 39 человек. Семеро в тяжелом состоянии.

Самые масштабные последствия зафиксированы в так называемых Японских Альпах – известном горнолыжном курорте.

Полностью разрушены несколько десятков домов. Столько же – частично.

Информации о внештатных ситуациях на атомных объектах пока не поступало.

В регионе продолжаются толчки, и, по прогнозам сейсмологов, они продлятся еще неделю. Это может вызвать оползни и сход горных лавин.

Немногим ранее мощное землетрясение произошло и в Китае. Погибли четыре человека, ранения получили более полусотни. Большинство из них – учащиеся начальных классов.

Повреждены около 25 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.