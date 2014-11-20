Минск: Двое обвиняемых напали на конвой суда Советского района

Новости Беларуси. Около двух часов назад в Минске совершено вооруженное нападение на конвой суда Советского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации на 6 часов вечера преступники были обезврежены и задержаны.

На данный момент, сотрудники милиции охраняют входы в здание.

На месте происшествия побывали и наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий.

Александр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудниками специального подразделения по конвоированию ГУВД Мингорисполкома была пресечена попытка бегства. По предварительной информации, около 5 часов, по окончании судебного заседания, двое обвиняемых напали на конвой, состоящий из сотрудников милиции. Профессиональными, грамотными действиями нападавшие были задержаны - попытка к бегству была пресечена. В настоящее время управление Следственного комитета по городу Минску дает правовую оценку данному инциденту.