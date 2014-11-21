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Пожар в Минском районе уничтожил частный дом и унес жизни двоих человек

21 ноября 2014 14:06
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Новости Беларуси. В Минском районе огонь унес жизни двоих человек. Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Капличи Минского района поступило ночью. До прибытия спасателей огонь охватил весь дом. Два часа сотрудники МЧС тушили пламя.

В огне погиб 71-летний хозяин и его 65-летняя сожительница. По словам соседей, жители дома курили, а накануне пожара хозяин получил пенсию.

Среди версий причин пожара – непотушенная сигарета или неисправное печное оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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