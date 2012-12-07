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Землетрясение в 7,5 баллов произошло в Японии. Объявлена угроза цунами

07 декабря 2012 09:58
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Новости Японии. Срочные новости приходят из Японии. На северо-востоке страны зафиксировали сильное землетрясение почти в 7,5 магнитуд. Эпицентр находился в океане в нескольких сотнях километров от префектуры Мияги. Мощные подземные толчки также ощущались в столичном регионе Токио.

Сведения о возможных разрушениях или жертвах не поступали. Но объявлена угроза цунами. Национальное метеоуправление Японии призвало граждан в срочном порядке покинуть береговую зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение в Японии

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