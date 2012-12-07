Буэнос-Айрес накрыло ядовитое облако. В порту загорелся контейнер с пестицидами

Новости Аргентины. Центр аргентинской столицы накрыло ядовитое облако. В порту загорелся контейнер с пестицидами. Произошел токсичный выброс. Люди жаловались на тошноту, резь в глазах, проблемы с дыханием. Круизный лайнер с сотнями пассажиров, который стоял в порту, отбуксировали подальше от берега.

Причины ЧП пока не известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти аргентинского Буэнос-Айреса объявили, что взяли под контроль ситуацию с выбросом токсичных веществ в воздух, произошедшим накануне. По заявлениям спасателей опасности для жизни нет. Тем не менее, жителям советуют по-прежнему не открывать окон и не выходить на улицу без средств личной химической защиты.