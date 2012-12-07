В Турции из-за снежных завалов обрушилась часть пешеходного моста

Новости Турции. В турецком городе Чорум из-за снежных завалов обрушилась часть пешеходного моста. Происшествие зафиксировала одна из камер наблюдения. ЧП случилось днем, когда вокруг были десятки людей.

Без жертв обошлось лишь чудом. Несколько человек, которые оказались поблизости от провала, успели отбежать в безопасное место буквально в последний момент.

В пролом угодил только один молодой человек. Он избежал серьезных травм, поскольку упал в реку. У него только легкое переохлаждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.