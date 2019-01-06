Прямой эфир

Завершены поиски пропавшего 1 января могилёвчанина. Мужчина скончался

06 января 2019 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска завершили поиски пропавшего 1 января 2019 года могилёвчанина. Мужчина умер.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, тело 29-летнего гражданина находилось в нежилом доме в агрогородке Речки Могилёвского района.  

По имеющимся сведениям, житель Могилёва работал на предприятии агрогородка. В сельском доме культуры этого же населённого пункта мужчина праздновал Новый год. В учреждении его видели пьяным местные жители. После новогодней ночи гражданин ушёл и пропал.  

Родственники пропавшего обратились в милицию, и 2 января начались поиски. 5 января тело мужчины было обнаружено, видимых признаков насильственной смерти не было. Предполагается, что гражданин застрял в проёме подвала. Точная причина смерти и её обстоятельства будут установлены в ходе проверки.  

Осенью 2018 года в Ошмянском районе было обнаружено тело мужчины.  

Погибший находился в яме для отходов – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Пензенской области в грузовик из Беларуси врезалась легковушка. Два человека погибли
06 января 2019 10:36

В Пензенской области в грузовик из Беларуси врезалась легковушка. Два человека погибли

На пожаре в Витебском районе погибли два брата
06 января 2019 07:46

На пожаре в Витебском районе погибли два брата

В Минском районе произошёл смертельный наезд на пешехода с фликером
05 января 2019 11:28

В Минском районе произошёл смертельный наезд на пешехода с фликером