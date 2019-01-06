Завершены поиски пропавшего 1 января могилёвчанина. Мужчина скончался

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска завершили поиски пропавшего 1 января 2019 года могилёвчанина. Мужчина умер.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, тело 29-летнего гражданина находилось в нежилом доме в агрогородке Речки Могилёвского района.

По имеющимся сведениям, житель Могилёва работал на предприятии агрогородка. В сельском доме культуры этого же населённого пункта мужчина праздновал Новый год. В учреждении его видели пьяным местные жители. После новогодней ночи гражданин ушёл и пропал.

Родственники пропавшего обратились в милицию, и 2 января начались поиски. 5 января тело мужчины было обнаружено, видимых признаков насильственной смерти не было. Предполагается, что гражданин застрял в проёме подвала. Точная причина смерти и её обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

Осенью 2018 года в Ошмянском районе было обнаружено тело мужчины.