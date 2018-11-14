Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе
Новости Беларуси. Днём 9 ноября правоохранителям сообщили, что 51-летний житель одной из деревень Ошмянского района находится в яме для отходов и не подаёт признаков жизни. Информация поступила от родственника гражданина.
По сведениям УСК по Гродненской области, прибывшие к месту вызова следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело мужчины из ямы, которая расположена возле территории ОАО «Гольшанский крахмальный завод». Углубление было заполнено отходами крахмального производства (мезгой).
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
На теле мужчины нет видимых травм. Рядом с ямой стояли повозка и лошадь, которые принадлежали умершему.
По факту обнаружения тела проводится проверка.
Установлено, что в пятиметровую яму регулярно сбрасываются отходы завода. Яма не огорожена, поэтому жители близлежащих деревень берут из неё мезгу для своих нужд.
У мужчины находились с собой бидоны для сбора мезги. При осмотре хозпостроек на территории домовладения умершего была найдена тара с остатками этих отходов, что даёт основания предполагать систематический завоз мезги.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
В результате судмедэкспертизы стало известно, что смерть была вызвана перекрытием дыхательных путей мезгой. Также установлено, что гражданин был нетрезв.
Предварительная версия гибели – несчастный случай. Проверка продолжается.
Осенью 2018 года в Лунинецком районе мужчина застрял в заборе.
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