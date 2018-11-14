Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе

Новости Беларуси. Днём 9 ноября правоохранителям сообщили, что 51-летний житель одной из деревень Ошмянского района находится в яме для отходов и не подаёт признаков жизни. Информация поступила от родственника гражданина. По сведениям УСК по Гродненской области, прибывшие к месту вызова следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело мужчины из ямы, которая расположена возле территории ОАО «Гольшанский крахмальный завод». Углубление было заполнено отходами крахмального производства (мезгой).

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

На теле мужчины нет видимых травм. Рядом с ямой стояли повозка и лошадь, которые принадлежали умершему. По факту обнаружения тела проводится проверка. Установлено, что в пятиметровую яму регулярно сбрасываются отходы завода. Яма не огорожена, поэтому жители близлежащих деревень берут из неё мезгу для своих нужд. У мужчины находились с собой бидоны для сбора мезги. При осмотре хозпостроек на территории домовладения умершего была найдена тара с остатками этих отходов, что даёт основания предполагать систематический завоз мезги.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области