Прямой эфир

Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе

14 ноября 2018 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 9 ноября правоохранителям сообщили, что 51-летний житель одной из деревень Ошмянского района находится в яме для отходов и не подаёт признаков жизни. Информация поступила от родственника гражданина.  

По сведениям УСК по Гродненской области, прибывшие к месту вызова следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело мужчины из ямы, которая расположена возле территории ОАО «Гольшанский крахмальный завод». Углубление было заполнено отходами крахмального производства (мезгой).  

Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе -1

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

На теле мужчины нет видимых травм. Рядом с ямой стояли повозка и лошадь, которые принадлежали умершему.  

По факту обнаружения тела проводится проверка.  

Установлено, что в пятиметровую яму регулярно сбрасываются отходы завода. Яма не огорожена, поэтому жители близлежащих деревень берут из неё мезгу для своих нужд.  

У мужчины находились с собой бидоны для сбора мезги. При осмотре хозпостроек на территории домовладения умершего была найдена тара с остатками этих отходов, что даёт основания предполагать систематический завоз мезги.  

Тело мужчины обнаружено в яме для отходов в Ошмянском районе -4

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

В результате судмедэкспертизы стало известно, что смерть была вызвана перекрытием дыхательных путей мезгой. Также установлено, что гражданин был нетрезв.  

Предварительная версия гибели – несчастный случай. Проверка продолжается.  

Осенью 2018 года в Лунинецком районе мужчина застрял в заборе.  

Человек погиб от удушья – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека
14 ноября 2018 08:02

В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека

В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак
14 ноября 2018 06:28

В Глубоком спасён тонувший на озере Подлужное рыбак

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка
13 ноября 2018 20:59

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка