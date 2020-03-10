Завершено расследование жестокого убийства жены священнослужителя в Озаричах

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в Озаричах Калинковичского района.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в октябре 2019 года. Тело 42-летней местной жительницы с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено в собственном доме.

Установлено, что 23-летний житель деревни Вязовица находился в поселке и проводил ремонт в православном храме. После работы молодой человек по телефону поругался со своей девушкой. После конфликта парень выпил спиртное и решил угнать автомобиль Volkswagen Transporter, который принадлежал священнослужителю, и съездить к девушке.

Вечером молодой человек направился к дому настоятеля храма. Дверь дома открыла жена священника. Парень начал требовать у женщины ключи от автомобиля. Хозяйка дома ответила отказом и попыталась закрыть дверь.

Обвиняемый нанес женщине удар ножом и вошел в дом. Затем избил потерпевшую и нанес ей множество ударов ножом, забрал ключи от транспортного средства, 20 долларов, 1000 российских рублей и мобильный телефон стоимостью 400 белорусских рублей.

На угнанном автомобиле нападавший заехал на товарную ферму в деревне Вязовица, где совершил ДТП – наехал на мусорный контейнер, тюк соломы и цистерну для воды. Работники фермы стали свидетелями случившегося – они забрали у пьяного водителя ключи от автомобиля. Молодой человек скрылся. Эта информация стала известна правоохранителям.