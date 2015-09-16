В Шумилинском районе трое суток в лесу искали 77-летнюю пенсионерку

Новости Беларуси. 77-летняя жительница городского посёлка Оболь в воскресенье ушла в лес собирать грибы. Домой женщина не вернулась.

Поиски пропавшей продолжались трое суток.

В среду, 16 сентября, около девяти часов утра: сотрудники милиции обнаружили женщину в беспомощном состоянии в нескольких километрах от дома на заболоченном участке леса. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу.



В Министерстве внутренних дел Беларуси отметили, что с наступлением осеннего сезона увеличилось количество заявлений, связанных с безвестным исчезновением людей, ушедших в лес для сбора грибов и ягод. С начала текущего года поступило 188 заявлений об исчезновении грибников и ягодников.

В основном это люди пожилого возраста.

Спасатели в очередной раз напоминают несколько правил, которые помогут не заблудиться во время тихой охоты.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева. Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, как защититься от холода и организовать ночлег. Если у вас собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам.