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Завершено расследование уголовного дела о взрыве в жилом доме по улице Плеханова в Минске. Скорее всего, погибший пытался свести счеты с жизнью

29 августа 2013 11:13
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Новости Беларуси. Расследование уголовного дела о взрыве в жилом доме в Минске прекращено. Как сообщили в Следственном комитете, такое решение принято с учетом полученных доказательств и экспертных заключений, а также того, что лиц, виновных в смерти погибших нет.

Напомним, взрыв с последующим пожаром произошёл 23 февраля этого года в доме 85 по улице Плеханова. В квартире были обнаружены погибшими хозяйка и ее сын. Потерпевшей по делу признана сестра погибшей, проживающая в Пуховичском районе.

Следствие отработало 4 основные версии. Одна из них – суицид.  Эксперты установили, что причиной взрыва стало воспламенение газо-воздушной смеси большой концентрации в помещении, которая поступила из газовой плиты. Посмертная комплексная экспертиза установила у погибшего мужчины  психическое расстройство, с большой долей вероятности способное вызвать попытку суицида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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