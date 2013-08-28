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На юго-востоке Перу из-за снегопадов объявлено чрезвычайное положение. Есть погибшие и пострадавшие

28 августа 2013 12:57
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Новости Перу. На юго-востоке Перу из-за снегопадов объявлено чрезвычайное положение. На дорогах – сугробы и гололедица. Десятки населенных пунктов оказались в полной изоляции. Добраться до них невозможно. Специалисты опасаются, что могут начаться перебои с электричеством.

Приходят сообщения о погибших и пострадавших от обморожения. Температура в ряде районов опускается до минус 15. На данный момент в зоны бедствия организована доставка гуманитарной помощи: теплые вещи, одеяла, матрасы и предметы личного обихода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады

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