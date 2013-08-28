На третьей линии минского метро невозможно будет попасть на рельсы из-за защитных экранов

Новости Беларуси. На проектируемой третьей линии минского метро будет полностью исключена возможность падения пассажиров на рельсы. Платформы оборудуют защитным экраном и дверями, которые будут открываться синхронно с дверями поездов.

Рассчитывают, что в 2017 году первых пассажиров примут «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» (на пересечении улиц Жуковского и Воронянского). А к 2020 году на третьей линии откроются еще три станции — «Аэродромная» на территории бывшего аэропорта «Минск-1», «Неморшанский Сад» на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской, а также «Слуцкий Гостинец» в районе Кижеватова — Корженевского. Позже — еще 7 станций, но уже в северо-восточном направлении построят от центра до микрорайона Зеленый Луг. Они пройдут через проспекты Победителей и Машерова, улицу Веры Хоружей, площадь Бангалор, улицы Мележа и Кольцова.

Меры безопасности будут усилены и на действующих станциях. Речь идет об оснащении их досмотровыми зонами, которые должны появиться в каждом вестибюле.

По словам Ростислава Юрени, в прошлом году в минском метро было предпринято четыре попытки суицида, две из них привели к смерти пассажиров. Бывает, что граждане, подвергая себя опасности, спрыгивают на рельсы, чтобы поднять оброненные предметы. Такой инцидент произошел вчера на одной из станций.

Ростислав Юреня, начальник КУП «Минский метрополитен»:

Молодой человек прыгнул на рельсы за пачкой сигарет, находился там три секунды, но она обойдется ему более чем в 1 млн рублей. Оказался выпивший, нарушил общественный порядок. В следующий раз подумает, стоит ли.

Сегодня за порядком в «подземке» следят около 1000 видеокамер, а также датчики, реагирующие на движение. У всех охранников есть металлоискатели.

Напомним, 21 января 2012 года на станции метро «Немига» под колёса поезда бросилась молодая девушка. Пассажиры, находившиеся в этот момент на платформе, вовремя отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они стали жестикулировать машинисту, чтобы тот сбросил скорость. Тем временем другие пассажиры сумели убедить девушку спрятаться в колее между рельсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео с места происшествия было показано в эфире белорусского телеканала СТВ (смотрите видео).