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Ему было 35 лет. В санатории под Рогачёвом умер певец Leo Nardo

06 июня 2019 07:52
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Новости Беларуси. 5 июня под Рогачёвом на 36 году жизни скончался белорусский певец Leo Nardo. Об этом сообщает администратор и концертный директор артиста Эдгар Ширко.  

«От нас и до срока, и, фактически на сцене (незадолго до начала своего очередного концерта), ушёл самый эпатажный, самый талантливый, самый целеустремлённый, вообще самый-самый – Leo Nardo», – говорится в сообщении, которое Ширко опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».  

Ему было 35 лет. В санатории под Рогачёвом умер певец Leo Nardo-1

Фото: vk.com/anastasiya.tihanovich  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, Leo Nardo репетировал в обеденном зале одного из корпусов санатория в Рогачёвском районе. В какой-то момент исполнитель упал на пол. Сперва мужчину попытались реанимировать медработники санатория, затем – прибывшие сотрудники скорой помощи.  

Спустя некоторое время медики констатировали смерть певца. Причина смерти устанавливается, назначено проведение судмедэкспертизы.  

«Что сказать, кроме того, что это шок. Что я всегда благодарю тебя за твою деликатность, тактичность, твою способность сглаживать углы, твои смешные шуточки», – написала белорусская певица Анастасия Тиханович.  

Настоящее имя исполнителя – Василий Бущик. Какое-то время артист был бэк-вокалистом Ирины Дорофеевой, но примерно два года назад захотел заняться сольной карьерой.  

# Некролог # происшествия

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