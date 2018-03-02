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Полсотни человек пробыли на морозе более двух часов. На трассе Минск-Слуцк военные спасли пассажиров автобуса

02 марта 2018 07:46
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Новости Беларуси. На трассе Минск-Слуцк заглох служебный автобус с ехавшими домой сотрудниками ОАО «Заславльстройиндустрия».  

Как сообщает Министерство обороны РБ, в автобусе замёрзло дизельное топливо. Почти 50 человек находились на морозе более двух часов.  

Мимо проезжал командир в/ч 39872 подполковник Алексей Лисица. Он заметил стоявшее транспортное средство и спросил у водителя о произошедшем, после чего распорядился эвакуировать людей.  

«Проблема была еще в том, что автобус стоял в опасном месте, а вокруг уже было темно, и это могло стать причиной ДТП. Мой водитель сразу же поставил автомобиль рядом, включив аварийное освещение. Затем людей перевезли в воинскую часть, где они смогли отогреться, попить горячего чая, перекусить», –  рассказал Алексей Лисица.

Автобус отбуксировали. Пострадавших нет.  

На неделе в Глубокском районе спасатели помогли замерзающей в автомобиле семье из Германии.  

В автомобиле с замёрзшим дизтопливом находился 3-летний ребёнок – подробности здесь.  

# происшествия # Спасение # Алексей Лисица

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