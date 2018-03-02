Полсотни человек пробыли на морозе более двух часов. На трассе Минск-Слуцк военные спасли пассажиров автобуса

Новости Беларуси. На трассе Минск-Слуцк заглох служебный автобус с ехавшими домой сотрудниками ОАО «Заславльстройиндустрия».

Как сообщает Министерство обороны РБ, в автобусе замёрзло дизельное топливо. Почти 50 человек находились на морозе более двух часов.

Мимо проезжал командир в/ч 39872 подполковник Алексей Лисица. Он заметил стоявшее транспортное средство и спросил у водителя о произошедшем, после чего распорядился эвакуировать людей.

«Проблема была еще в том, что автобус стоял в опасном месте, а вокруг уже было темно, и это могло стать причиной ДТП. Мой водитель сразу же поставил автомобиль рядом, включив аварийное освещение. Затем людей перевезли в воинскую часть, где они смогли отогреться, попить горячего чая, перекусить», – рассказал Алексей Лисица.

Автобус отбуксировали. Пострадавших нет.

На неделе в Глубокском районе спасатели помогли замерзающей в автомобиле семье из Германии.