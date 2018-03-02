В Бегомле на пожаре были спасены 5 человек, ещё 7 – эвакуировали
Новости Беларуси. В Докшицком районе из горевшей квартиры были спасены 5 человек.
По сведениям МЧС Беларуси, вечером 1 марта спасателям сообщили о задымлении в жилом доме в городском посёлке Бегомль.
К моменту прибытия подразделений МЧС горела квартира на первом этаже.
Были спасены 63-летняя женщина, её муж и 15-летняя внучка. Из квартиры, которая находилась этажом выше, были спасены 55-летний мужчина и его жена. Всех пострадавших с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.
Работники МЧС эвакуировали ещё 7 человек из соседних квартир.
Огонь повредил потолочное перекрытие на кухне в горевшей квартире.
Выясняется причина возгорания.
Зимой 2018 года в Мозыре произошёл пожар в общежитии.
Эвакуированы 7 человек, среди них был младенец – подробнее здесь.