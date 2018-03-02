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В Бегомле на пожаре были спасены 5 человек, ещё 7 – эвакуировали

02 марта 2018 08:10
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Новости Беларуси. В Докшицком районе из горевшей квартиры были спасены 5 человек.  

По сведениям МЧС Беларуси, вечером 1 марта спасателям сообщили о задымлении в жилом доме в городском посёлке Бегомль.  

К моменту прибытия подразделений МЧС горела квартира на первом этаже.  

В Бегомле на пожаре были спасены 5 человек, ещё 7 – эвакуировали -1

Фото: МЧС Беларуси  

Были спасены 63-летняя женщина, её муж и 15-летняя внучка. Из квартиры, которая находилась этажом выше, были спасены 55-летний мужчина и его жена. Всех пострадавших с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.  

Работники МЧС эвакуировали ещё 7 человек из соседних квартир.  

В Бегомле на пожаре были спасены 5 человек, ещё 7 – эвакуировали -4

Фото: МЧС Беларуси  

Огонь повредил потолочное перекрытие на кухне в горевшей квартире.  

Выясняется причина возгорания.  

Зимой 2018 года в Мозыре произошёл пожар в общежитии.  

Эвакуированы 7 человек, среди них был младенец – подробнее здесь.  

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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