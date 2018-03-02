В Бегомле на пожаре были спасены 5 человек, ещё 7 – эвакуировали

По сведениям МЧС Беларуси, вечером 1 марта спасателям сообщили о задымлении в жилом доме в городском посёлке Бегомль.

Новости Беларуси. В Докшицком районе из горевшей квартиры были спасены 5 человек.

Были спасены 63-летняя женщина, её муж и 15-летняя внучка. Из квартиры, которая находилась этажом выше, были спасены 55-летний мужчина и его жена. Всех пострадавших с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

Работники МЧС эвакуировали ещё 7 человек из соседних квартир.