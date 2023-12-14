В Витебском районе дерево упало на линию электропередач

Причиной короткого замыкания, которое произошло на линии электропередачи Витебск – Лучеса, стало упавшее на провода из-за снега дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о пожаре в районе одной из деревень Витебского района поступило спасателям накануне вечером. Очевидцы наблюдали яркую вспышку. Электроснабжение не нарушалось, поскольку были задействованы резервные линии. Произошла остановка насосного оборудования на водозаборе. Его работа восстановлена, но специалисты предупреждают, что в ближайшие сутки возможно ухудшение качества воды.