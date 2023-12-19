Иностранца с чужими документами задержали в аэропорту Минск

Иностранца, который пытался незаконно пересечь границу, задержали в национальном аэропорту Минск. 15 декабря мужчина намеревался вылететь из Беларуси в Турцию и предъявил пограничникам чужое свидетельство на возвращение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обман выявили. Как сообщил иностранец, он является гражданином Ирана, но не мог обратиться в посольство своей страны в Беларуси, чтобы получить документ, опасался юридических проблем на родине. В отношении нарушителя начат административный процесс. Ему могут грозить внушительный штраф и даже уголовная ответственность.