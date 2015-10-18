В Одесской области Украины перевернулся прогулочный катер – погибли 14 человек

Новости Украины. Одесская область Украины погрузилась в траур. Там скорбят по жертвам крушения прогулочного катера. Судно перевернулось неподалёку от одного из санаториев, не успев даже отойти от берега. Трагедия унесла жизни 14 человек. Ещё около двух десятков получили различные травмы.

В Украине создана специальная правительственная комиссия по расследованию этого происшествия. Она должна сделать выводы до 2 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что капитан судна нарушил все возможные инструкции. В частности, вывел катер в море перегруженным, без осмотра и записи в журнале.