Пожар в Гомеле: огонь повредил несколько квартир

Новости Беларуси. Точную причину еще предстоит установить, в числе наиболее вероятных версий – неосторожное обращение с огнем при курении.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

20 октября в 17-59 гомельским спасателям от дневального пожарной части, заметившего огонь на балконе, поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кожара. Горели квартира и балкон на шестом этаже, пламя быстро распространялось выше. Хозяин проживает с 15-летним сыном, дома отсутствовал, на момент пожара сын находился на лестничной клетке.

Из-за сильного ветра пламя распространилось на десять смежных балконов на шестом, седьмом и восьмом этажах.

Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, также 4 человека эвакуированы по автолестнице, из них 1 ребенок.