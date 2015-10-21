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Пожар в Гомеле: огонь повредил несколько квартир

21 октября 2015 12:58
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Новости Беларуси. Точную причину еще предстоит установить, в числе наиболее вероятных версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
20 октября в 17-59 гомельским спасателям от дневального пожарной части, заметившего огонь на балконе, поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кожара. Горели квартира и балкон на шестом этаже, пламя быстро распространялось выше. Хозяин проживает с 15-летним сыном, дома отсутствовал, на момент пожара сын находился на лестничной клетке.

Из-за сильного ветра  пламя распространилось на десять смежных балконов на шестом, седьмом и восьмом этажах.  

Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 15 человек, также 4 человека эвакуированы по автолестнице, из них 1 ребенок.

# происшествия # Пожар в доме

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