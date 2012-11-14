Задержанный во Фрунзенском районе Минска сознался в 40 нападениях на женщин

Новости Беларуси. Мужчина, задержанный во Фрунзенском районе по подозрению в нападении на женщин, сознался в 40 преступных эпизодах. Пока заявления написали только 14 девушек. Фрунзенское РУВД столицы призывает обратиться и других потерпевших.

Нападения начались еще этой весной, причем «работал» маньяк в микрорайонах Кунцевщина, Каменная горка, Запад, Сухарево. Увидев на улице одинокую девушку, он направлялся следом. Поймали преступника по горячим следам. Им оказался минчанин 24 лет.

Молодой человек уже был дважды судим за преступления сексуального характера. Сейчас он арестован и проходит психиатрическую экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска:

В настоящее время в отношении подозреваемого Фрунзенским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 Уголовного Кодекса, то есть «Совершение насильственных действий сексуального характера».