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Обильные осадки привели к подъему воды в притоке Припяти и подтоплениям в Петриковском районе

13 ноября 2012 10:16
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Новости Беларуси. Подъем воды в притоке Припяти привел к подтоплениям в Петриковском районе Гомельской области. Причиной осеннего паводка стали обильные дожди: выпавшие в ноябре осадки в несколько раз превысили декадную норму. Из-за чего во власти водной стихии оказались не только сельхозугодья района, но и автодорога возле одной из деревень. Правда, жители смогут воспользоваться объездной дорогой.

На данный момент угрозы жилым домам, постройкам и административным зданиям нет. За развитием ситуации следят специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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