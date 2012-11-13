Обильные осадки привели к подъему воды в притоке Припяти и подтоплениям в Петриковском районе

Новости Беларуси. Подъем воды в притоке Припяти привел к подтоплениям в Петриковском районе Гомельской области. Причиной осеннего паводка стали обильные дожди: выпавшие в ноябре осадки в несколько раз превысили декадную норму. Из-за чего во власти водной стихии оказались не только сельхозугодья района, но и автодорога возле одной из деревень. Правда, жители смогут воспользоваться объездной дорогой.

На данный момент угрозы жилым домам, постройкам и административным зданиям нет. За развитием ситуации следят специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.