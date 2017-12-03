Задержан водитель, сбивший насмерть девочку в Минске. Исследуются тормоза грузовика

Авария произошла 2 декабря. Водитель грузовика совершил смертельный наезд на группу пешеходов. Под колесами погибла 11-летняя девочка. Еще четыре человека с различными травмами были госпитализированы. Среди них один ребенок и трое взрослых.

Люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент у водителя отказали тормоза. В ближайшее время эксперты завершат автотехническую экспертизу, которая установит, почему грузовик выехал на маршрут в неисправном состоянии.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В настоящее время специалисты ККС приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства, в том числе работоспособности и исправности тормозной системы. В ходе расследования так же выясняются другие существенные обстоятельства, касающиеся допуска транспортного средства к участию в дорожном движении и водителя – к управлению автомобилем.