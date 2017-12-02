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Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии

02 декабря 2017 16:32
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Новости Беларуси. В Минске грузовик возле торгового центра «Замок» наехал на толпу людей. Под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка, ещё один ребёнок  – 7-летний брат погибшей и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-1

Дмитрий Забалуев, начальник отдела дорожной инспекции ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Ехал он ориентировочно по первой полосе. Скорость порядка 30-40 километров в час. Нажал на тормозную систему, педаль, начал выстраиваться на вторую полосу и совершён был наезд.

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-3

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по части второй статье 317 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-5

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Помощь пострадавшим оказывали сразу четыре бригады скорой помощи.

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-7

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-9

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-11

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-13

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-15

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии-17

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Марина Дранькова # Дмитрий Забалуев

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