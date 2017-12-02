Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии

Новости Беларуси. В Минске грузовик возле торгового центра «Замок» наехал на толпу людей. Под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка, ещё один ребёнок – 7-летний брат погибшей и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Забалуев, начальник отдела дорожной инспекции ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Ехал он ориентировочно по первой полосе. Скорость порядка 30-40 километров в час. Нажал на тормозную систему, педаль, начал выстраиваться на вторую полосу и совершён был наезд.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по части второй статье 317 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь.