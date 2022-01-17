Задержан школьник, который распылил перцовый баллончик в минском клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Новости Беларуси. По факту ЧП в минском клубе возбуждено уголовное дело. Пострадали и госпитализированы четыре девушки. Подозреваемый задержан, им оказался 17-летний ученик одной из столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе допроса подросток не смог объяснить причину своего поступка. Дело возбуждено за особо злостное хулиганство. Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы.