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Задержан школьник, который распылил перцовый баллончик в минском клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

17 января 2022 20:46
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Новости Беларуси. По факту ЧП в минском клубе возбуждено уголовное дело. Пострадали и госпитализированы четыре девушки. Подозреваемый задержан, им оказался 17-летний ученик одной из столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задержан школьник, который распылил перцовый баллончик в минском клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы-1

В ходе допроса подросток не смог объяснить причину своего поступка. Дело возбуждено за особо злостное хулиганство. Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы.  

Задержан школьник, который распылил перцовый баллончик в минском клубе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы-4

16 января в ночном клубе проходила вечеринка, на которой неизвестный распылил в толпе перцовый баллончик. Сообщение о дымовой шашке оказалось ложным. Следователи работали на месте примерно до часа ночи (подробности здесь).  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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