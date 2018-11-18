Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель

Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 59-летняя женщина ехала на велосипеде по левому краю проезжей части, когда её сбил автомобиль. Водитель не останавился и скрылся с места ДТП.