Прямой эфир

Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель

18 ноября 2018 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 59-летняя женщина ехала на велосипеде по левому краю проезжей части, когда её сбил автомобиль. Водитель не останавился и скрылся с места ДТП.  

Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Велосипедистка от полученных травм погибла на месте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что участником аварии является 28-летний местный житель, который находился за рулём Volkswagen Passat. К моменту задержания подозреваемый был пьян (2,7 промилле).  

Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Мужчина задержан. По факту происшествия проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Калинковичском районе микроавтобус врезался в молоковоз.  

Погибли пять женщин – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Дзержинском районе Volkswagen насмерть сбил 38-летнего мужчину
18 ноября 2018 10:38

В Дзержинском районе Volkswagen насмерть сбил 38-летнего мужчину

15 тысяч пачек сигарет незаконно перевозили жители Полоцкого района
18 ноября 2018 09:00

15 тысяч пачек сигарет незаконно перевозили жители Полоцкого района

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека
18 ноября 2018 07:10

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека