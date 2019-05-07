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Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах

07 мая 2019 13:51
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Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах-1

47-летний житель Косовского района находится в следственном изоляторе, он отделался синяками. Полиция также задержала еще одного фигуранта дела – главу организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку туристов грузовиком.

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# Авария # происшествия # Фотофакт

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