Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
47-летний житель Косовского района находится в следственном изоляторе, он отделался синяками. Полиция также задержала еще одного фигуранта дела – главу организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку туристов грузовиком.
В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека