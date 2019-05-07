Задержан глава организации по рафтингу, который дал разрешение на перевозку белорусских туристов в Карпатах

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах (подробнее здесь), где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.