В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека

Как сообщает Национальная полиция Украины, 47-летний житель Косовского района на грузовике ГАЗ-66 перевозил 23 человек, все они – граждане Беларуси. Во время подъёма по горной дороге с почвенно-щебёночным покрытием водитель хотел повернуть направо, но машина поехала в другом направлении, в результате чего упала в реку Чёрный Черемош.

Новости Беларуси. 6 мая примерно в полдвенадцатого утра в Верховинском районе Ивано-Франковской области погибли три белорусских туриста.

В ДТП погибли 23-летняя и 28-летняя женщины, а также 29-летний мужчина. У пяти человек – переломы, у ещё пяти – ушибы и ссадины.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Медосмотр показал, что водитель грузовика был нетрезв. Мужчина задержан.

Известно, что о поездке люди договорились после прочтения объявления на одном из интернет-ресурсов. Сейчас устанавливаются лица, с которыми заключались соглашения о поездке, а также порядок их заключения.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье грузовик упал в реку с 40 метров.