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В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека

07 мая 2019 06:49
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Новости Беларуси. 6 мая примерно в полдвенадцатого утра в Верховинском районе Ивано-Франковской области погибли три белорусских туриста.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, 47-летний житель Косовского района на грузовике ГАЗ-66 перевозил 23 человек, все они – граждане Беларуси. Во время подъёма по горной дороге с почвенно-щебёночным покрытием водитель хотел повернуть направо, но машина поехала в другом направлении, в результате чего упала в реку Чёрный Черемош.  

В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека-1

Фото: Национальная полиция Украины  

В ДТП погибли 23-летняя и 28-летняя женщины, а также 29-летний мужчина. У пяти человек – переломы, у ещё пяти – ушибы и ссадины.  

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Медосмотр показал, что водитель грузовика был нетрезв. Мужчина задержан.  

Известно, что о поездке люди договорились после прочтения объявления на одном из интернет-ресурсов. Сейчас устанавливаются лица, с которыми заключались соглашения о поездке, а также порядок их заключения.  

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье грузовик упал в реку с 40 метров.  

В машине ехали 23 туриста – подробнее здесь.  

# Авария в Украине # происшествия

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