Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки
Новости Беларуси. 50 тысяч долларов за услугу повлиять на конкурентов в бизнесе. Сотрудники подразделения с экономическими преступлениями задержали 38-летнего минчанина, который предложил знакомому предпринимателю за взятку организовать проверки его конкурентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Встречу по передаче денег организовали в Смолевичском районе при поддержке отряда милиции специального назначения.
Кроме подстрекательства к даче взятки правоохранители не исключают факты мошенничества в действиях задержанного.
Возбуждено уголовное дело.