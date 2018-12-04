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Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки

04 декабря 2018 19:51
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Новости Беларуси. 50 тысяч долларов за услугу повлиять на конкурентов в бизнесе. Сотрудники подразделения с экономическими преступлениями задержали 38-летнего минчанина, который предложил знакомому предпринимателю за взятку организовать проверки его конкурентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки-1

Встречу по передаче денег организовали в Смолевичском районе при поддержке отряда милиции специального назначения.

Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки-4

Кроме подстрекательства к даче взятки правоохранители не исключают факты мошенничества в действиях задержанного.

Возбуждено уголовное дело.

Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки-7

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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