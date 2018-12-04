Задержан 38-летний минчанин, подстрекавший к даче взятки

Новости Беларуси. 50 тысяч долларов за услугу повлиять на конкурентов в бизнесе. Сотрудники подразделения с экономическими преступлениями задержали 38-летнего минчанина, который предложил знакомому предпринимателю за взятку организовать проверки его конкурентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.