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В Борисове взорвался и обрушился жилой дом

04 декабря 2018 15:26
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Новости Беларуси. В Борисове взорвался жилой дом.

По информации МЧС, происшествие случилось днем четвертого декабря. Сотрудники МЧС получили сообщение от очевидца.

В Борисове взорвался и обрушился жилой дом -1

Фото: МЧС

Оказалось, что произошел взрыв жилого дома, с последующим горением и обрушением конструкций.

Пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу.

В Борисове взорвался и обрушился жилой дом -4

Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован. Устанавливается причина случившегося.

Для дальнейшего проживания дом не пригоден. Также был поврежден легковой автомобиль.

В Борисове взорвался и обрушился жилой дом -7

Фото: МЧС

# Взрыв # происшествия

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