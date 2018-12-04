В Борисове взорвался и обрушился жилой дом

Новости Беларуси. В Борисове взорвался жилой дом.
По информации МЧС, происшествие случилось днем четвертого декабря. Сотрудники МЧС получили сообщение от очевидца.
Новости Беларуси. В Борисове взорвался жилой дом.
По информации МЧС, происшествие случилось днем четвертого декабря. Сотрудники МЧС получили сообщение от очевидца.
Фото: МЧС
Оказалось, что произошел взрыв жилого дома, с последующим горением и обрушением конструкций.
Пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу.
Фото: МЧС
Пожар был ликвидирован. Устанавливается причина случившегося.
Для дальнейшего проживания дом не пригоден. Также был поврежден легковой автомобиль.
Фото: МЧС