В Борисове взорвался и обрушился жилой дом

По информации МЧС, происшествие случилось днем четвертого декабря. Сотрудники МЧС получили сообщение от очевидца.

Новости Беларуси. В Борисове взорвался жилой дом.

Оказалось, что произошел взрыв жилого дома, с последующим горением и обрушением конструкций.

Пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу.