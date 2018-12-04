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В Витебске на пешеходном переходе легковушка сбила 14-летнего подростка

04 декабря 2018 12:09
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Витебске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером третьего декабря. Renault сбил 14-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мальчика доставили в реанимацию с травмами головы.

В Витебске на пешеходном переходе легковушка сбила 14-летнего подростка-1

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По словам водителя легковушки, он ехал во второй крайней полосе и заметил, что соседнее авто начинает тормозить. Водитель начал останавливаться и уводить транспортное средство влево, но столкновения с подростком не удалось избежать.

Проводится проверка. Все материалы будут переданы следователям для дачи правовой оценки.

В конце ноября в Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе (читать далее). 

# Авария в Витебской области # происшествия

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