В Витебске на пешеходном переходе легковушка сбила 14-летнего подростка

Мальчика доставили в реанимацию с травмами головы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером третьего декабря. Renault сбил 14-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

Новости Беларуси. Легковой автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Витебске.

По словам водителя легковушки, он ехал во второй крайней полосе и заметил, что соседнее авто начинает тормозить. Водитель начал останавливаться и уводить транспортное средство влево, но столкновения с подростком не удалось избежать.

Проводится проверка. Все материалы будут переданы следователям для дачи правовой оценки.