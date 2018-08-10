Заблудившиеся в Карелии байдарочники возвращаются в Беларусь

Новости Беларуси. Пропавшие в Карелии белорусы вышли на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пропавшие в Карелии белорусы вышли на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что один из мужчин позвонил своей дочери. Все трое наших соотечественников уже возвращаются домой.
Напомним, ранее посольство Беларуси в России опубликовало информацию о пропаже троих мужчин в районе реки Шуя (подробнее здесь).
На поиски отправились правоохранители. Как оказалось, туристы заблудились из-за дождей.