Прямой эфир

Заблудившиеся в Карелии байдарочники возвращаются в Беларусь

10 августа 2018 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пропавшие в Карелии белорусы вышли на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заблудившиеся в Карелии байдарочники возвращаются в Беларусь-1

Сообщается, что один из мужчин позвонил своей дочери. Все трое наших соотечественников уже возвращаются домой.

Напомним, ранее посольство Беларуси в России опубликовало информацию о пропаже троих мужчин в районе реки Шуя (подробнее здесь).

Заблудившиеся в Карелии байдарочники возвращаются в Беларусь-4

На поиски отправились правоохранители. Как оказалось, туристы заблудились из-за дождей.

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников
10 августа 2018 08:23

В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников

На МКАДе легковой автомобиль с ребенком в салоне вылетел в кювет
09 августа 2018 20:53

На МКАДе легковой автомобиль с ребенком в салоне вылетел в кювет

На проспекте Независимости столкнулись сразу 5 автомобилей
09 августа 2018 20:38

На проспекте Независимости столкнулись сразу 5 автомобилей