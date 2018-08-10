В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников

Новости Беларуси. Поиски белорусов продолжаются в районе реки Шуя в Республике Карелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поиски белорусов продолжаются в районе реки Шуя в Республике Карелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что трое наших соотечественников отправились из Минска в поход с байдарками. В последний раз связь с ними была 25 июля. Они сообщили, что находятся на месте. После этого мужчины не давали о себе знать. Правоохранители ищут любую зацепку.
Неизвестен ни номер автомобиля, ни место его нахождения. Обратно в белорусскую столицу мужчины должны были вернуться 4-го августа. К поиску пропавших подключилось посольство Беларуси в России.