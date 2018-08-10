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В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников

10 августа 2018 08:23
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Новости Беларуси. Поиски белорусов продолжаются в районе реки Шуя в Республике Карелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников-1

Сообщается, что трое наших соотечественников отправились из Минска в поход с байдарками. В последний раз связь с ними была 25 июля. Они сообщили, что находятся на месте. После этого мужчины не давали о себе знать. Правоохранители ищут любую зацепку.

В последний раз они выходили на связь 25 июля: в Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских байдарочников-3

Неизвестен ни номер автомобиля, ни место его нахождения. Обратно в белорусскую столицу мужчины должны были вернуться 4-го августа. К поиску пропавших подключилось посольство Беларуси в России.

# Пропавшие люди

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