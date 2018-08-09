На проспекте Независимости столкнулись сразу 5 автомобилей

Новости Беларуси. Масштабное ДТП на проспекте Независимости. Около 11 часов здесь столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла на участке между улицами Волгоградская и Филимонова. Вероятная причина – несоблюдение дистанции. Никто не пострадал. Но восстановить движение на проспекте удалось через полчаса.