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Во время пожара в общежитии в Новополоцке проживающий там работник МЧС спас мужчину

19 июня 2021 11:42
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Новости Беларуси. Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий в нем сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пожара в общежитии в Новополоцке проживающий там работник МЧС спас мужчину-1

Не дожидаясь коллег, Максим Боровицкий в два часа ночи, когда сработала сигнализация, быстро обнаружил очаг возгорания.

Во время пожара в общежитии в Новополоцке проживающий там работник МЧС спас мужчину-4

Из комнаты на 5-м этаже он спас мужчину, который проживал один и, как говорят соседи, любил злоупотребить алкоголем. Его доставили в больницу.

Во время пожара в общежитии в Новополоцке проживающий там работник МЧС спас мужчину-7

Всего из здания эвакуировали 92 человека, из них 14 детей. 

# Пожар # происшествия # Максим Боровицкий # Фотофакт

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