Во время пожара в общежитии в Новополоцке проживающий там работник МЧС спас мужчину

Новости Беларуси. Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий в нем сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не дожидаясь коллег, Максим Боровицкий в два часа ночи, когда сработала сигнализация, быстро обнаружил очаг возгорания.

Из комнаты на 5-м этаже он спас мужчину, который проживал один и, как говорят соседи, любил злоупотребить алкоголем. Его доставили в больницу.